Returnal : un savoureux mélange entre action, thriller et science-fiction

Le nouveau trailer de Returnal s'intéresse à son histoire ainsi qu'à Sélène, l'héroïne du TPS roguelike au passé torturé.

Dans de nombreux jeux d’horreur, les développeurs instillent la peur dans le cœur des joueurs en les faisant se sentir impuissants. Il existe de nombreux jeux d’horreur dans lesquels les joueurs n’ont aucun recours contre les monstres du jeu. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est se taire, se cacher et prier pour que les monstres ne les remarquent pas. Returnal du studio finlandais Housemarque a peut-être des éléments d’horreur, mais ce n’est pas un de ces jeux. Il s’agit d’un sci-fi shooter qui promet beaucoup de combats, et des combats intenses. Les joueurs obtiendront toutes sortes de nouvelles armes que Sélène pourra utiliser pour tenter de survivre à la surface d’Atropos, car Returnal a l’intention d’effrayer et de déstabiliser ses joueurs grâce, en grande partie, à l’atmosphère et à la conception des décors.

Une bande-annonce en 4K dédiée l’histoire de Returnal

Greg Louden, concepteur narratif chez Housemarque, revient sur les mystères de Returnal, une exclusivité PS5 qui combine de l’action explosive, des éléments rogue-like et de la narration cinématique pour créer un thriller de science-fiction sombre.

Une mission de reconnaissance non autorisée qui tourne mal : “L’histoire suit Selene, éclaireur ASTRA américaine d’origine grecque. C’est un personnage complexe et nuancé, elle est intelligente, ingénieuse et peut-être un peu trop déterminée pour son propre bien. Pour la première fois de sa carrière, elle désobéit aux ordres et voyage jusqu’à la planète extraterrestre Atropos pour suivre le signal de l’Ombre blanche . En arrivant, elle s’écrase dans une forêt extraterrestre. Elle y découvre les ruines d’une civilisation extraterrestre antique remplies de statues, de portails, de technologie extraterrestre et de cadavres d’extraterrestres. Mais elle n’est pas seule. La surface de la planète grouille de créatures hostiles qui attaquent Selene à vue et d’autres menaces laissées là par les anciens habitants de ce monde. Sur Atropos, tout est hostile, étrange et mystérieux et Selene est un de nos seuls éléments humains. C’était donc important pour nous d’en faire un personnage intéressant et complexe que les joueurs souhaitent mieux comprendre et voir triompher. Je suis heureux de vous dire que Selene a été doublée de manière intense et très convaincante par Jane Perry (également connue pour son rôle de Diana Burnwood dans la trilogie Hitman) et que son apparence et ses expressions faciales ont été capturées par Anne Beyer. Nous voulions que la combinaison de Selene marque un contraste fort avec le sombre et étrange monde dans lequel elle est coincée. Ce design propre et brillant est un canevas sur lequel tracer son voyage, et vous permet également de suivre ses mouvements à la fois dans les environnements sombres et dans les intenses combats. La Combinaison de Reconnaissance ASTRA est un monstre de technologie, mais elle ne rend pas Selene imperméable aux dégâts, et ne se bat pas non plus à sa place. Nous ne voulions pas que le joueur se sente à l’abri dans une armure, mais bien qu’il survive grâce à ses talents et sa faculté d’adaptation“

Un monde qui change pour vous mettre à l’épreuve : “Pendant sa première exploration, Selene scanne des appareils xénotech, se défend et trouve des ressources utiles, mais elle finit par succomber aux éléments et mourir… avant de se réveiller dans le cockpit de son vaisseau quelques instants avant de s’écraser. En quittant l’épave, elle découvre que la disposition du monde a changé, ce qui rend son parcours vers le signal de l’Ombre blanche différent à chaque nouveau départ. C’est un cycle sans fin et même la mort n’est pas une issue. Avec Selene, les joueurs essaieront de résoudre ce mystère et devront affronter les créatures, les pièges et autres dangers qui se trouvent sur Atropos. Il faut trouver les fragments de l’histoire et les interpréter grâce aux éléments environnementaux, sonores et purement narratifs. Nous avons montré certains environnements dans la bande-annonce, mais il reste nombre d’environnements et de créatures uniques à découvrir, comprendre et surmonter dans Returnal. Chaque environnement est un endroit spécial rempli de nouvelles créatures, de nouveaux éléments d’histoire et bien plus. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, les Ruines luxuriantes forment une forêt labyrinthique et étouffante, remplie des vestiges d’une civilisation extraterrestre, qui change de disposition à chaque nouveau cycle. Le Désert pourpre, quant à lui, est une grande zone aride et ouverte remplie de nouvelles menaces et de nouveaux éléments narratifs à découvrir. Sur Atropos, les lieux changent après chaque mort et renaissance, offrant ainsi à Selene et aux joueurs un nouveau défi à chaque nouveau cycle. Heureusement, Selene est très ingénieuse et est capable d’utiliser les appareils xénotech pour trouver des raccourcis et progresser de façon permanente grâce à certains objets qui se conservent d’un cycle à l’autre. D’autres objets lui permettent également de se battre plus efficacement et pendant plus longtemps à chaque nouveau cycle“

Revivre d’autres cycles : “Pendant votre aventure sur Atropos, vous découvrirez l’histoire de sa civilisation extraterrestre grâce à des statues holographiques appelées xénoarchives et d’étranges écrits trouvés sur les xénoglyphes, qui racontent la même histoire, d’un point de vue différent. Les xénoarchives sont purement visuelles et doivent être interprétées, tandis que les xénoglyphes sont écrits et doivent être traduits grâce à des fragments lexicaux que les joueurs pourront collecter sur Atropos. C’est une nouvelle manière de raconter une histoire et nous sommes impatients de voir les joueurs essayer de comprendre les mystères de cette civilisation extraterrestre. Comme nous l’avons montré dans la bande-annonce, Selene découvre également des cadavres d’elle-même éparpillés sur Atropos. Ces cadavres peuvent contenir une projection de la mort d’un autre joueur (grâce à notre système en ligne) ou bien des journaux de reconnaissance audio laissés là par d’autres versions de Selene, mais qu’elle ne se souvient pas d’avoir enregistrés. Les projections montrent les morts d’autres joueurs de Returnal. À la fin d’une projection, vous pouvez choisir de piller le cadavre pour trouver des objets ou de venger sa mort, ce qui déclenche des évènements qu’il vaut mieux que vous découvriez par vous-même. Le contenu des journaux de reconnaissance a été écrit spécialement pour l’histoire du jeu, tandis que les projections sont créées par la mort d’autres joueurs et se trouvent à travers tous les environnements de Returnal“

Dans les profondeurs du mystère à la première personne : “Enfin, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, Selene découvre également une mystérieuse maison qui semble étrangement familière. Returnal est avant tout un jeu d’action à la troisième personne, mais Selene et les joueurs peuvent également choisir d’entrer dans cette maison sur Atropos. La caméra à la première personne permet une immersion totale dans ces séquences d’histoire, lors desquelles Selene fera face à des évènements étranges et familiers que vous allez devoir reconstituer. Returnal n’est donc pas simplement un jeu d’action et de science-fiction sombre avec des éléments de rogue-like et une intrigue de thriller. C’est également une histoire cinématique audacieuse et obscure. C’est un mystère à élucider et à revisiter à chaque cycle, comme les mécaniques de jeu. Pour moi, c’est une histoire parlant de la découverte de soi, du progrès, des cycles dans lesquels nous nous enfermons et de la façon de les briser“

Returnal sortira exclusivement sur PS5 dès le 30 avril prochain.