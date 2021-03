Returnal sur PS5 : le développement est terminé

Initialement prévu pour le 19 mars dernier avant d’être ensuite programmé pour le 30 avril prochain, l’exclusivité Returnal vient de passer gold : “Un grand merci à toute l’équipe de Housemarque, PlayStation Studios, et à toutes les autres équipes impliquées. Nous avons hâte que le jeu sorte bientôt et que tous les joueurs puissent découvrir la planète Atropos !”

Returnal has finally gone GOLD!!!

A huge thanks to everyone on the team at Housemarque, PlayStation Studios, and all the other teams involved. We can't wait to have this out soon and for every player out there to experience the planet of Atropos!#Returnal #PS5 #April30 pic.twitter.com/ymacgtGXbg

