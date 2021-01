Returnal sur PS5 est reporté de quelques semaines

Planifié à l’origine pour le 19 mars prochain, Returnal est désormais attendu pour le 30 avril 2021 en exclusivité sur PS5 : “Sony Interactive Entertainment et Housemarque ont pris la décision de déplacer la date de sortie afin de donner à l’équipe un délai supplémentaire pour continuer à peaufiner le jeu au niveau de qualité que les joueurs attendent de Housemarque. Rendez-vous en avril !”

Update: Returnal has a new release date of April 30, 2021. SIE and Housemarque have made the decision to move the release date in order to give the team extra time to continue to polish the game to the level of quality players expect from Housemarque.



