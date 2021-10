Returnal s’offre une mise à jour pour mettre en pause un cycle

Directeur créatif chez Housemarque, nouveau studio de Sony Interactive Entertainment, Harry Krueger annonce que la mise à jour 2.0 de Returnal ajoute la suspension du cycle (une fonction de sauvegarde particulière qui ne dénature pas le principe de l’exclusivité PS5), mais également un mode photo pour profiter de la beauté des différents lieux d’Atropos.

Returnal’s 2.0 update is live today, allowing players to pause mid-run with Suspend Cycle, and get creative with Photo Mode: https://t.co/0lDAniperf pic.twitter.com/0gNWFom7iH

— PlayStation (@PlayStation) October 26, 2021