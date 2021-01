Returnal : les appareils et armes pour survivre sur la dangereuse planète Atropos

Housemarque détaille les combats dans Returnal, le premier AAA du studio finlandais exclusivement prévu sur PS5.

Deux mois avant son lancement sur PS5, Harry Krueger, le directeur créatif de Housemarque, s’adonne a de nouvelles explications concernant le gameplay de Returnal : “Nous avons essayé de créer un mélange des genres unique. C’est une combinaison entre action et arcade dont nous avons le secret, de contrôles réactifs et de séquences bullet hell, le tout à la troisième personne. C’est un jeu aux combats rapides et frénétiques, aux mécaniques de tir intense, riche en exploration et en obstacles à franchir au cours de votre aventure dans les environnements d’Atropos générés de façon procédurale. Nous avons créé Returnal pour en faire une expérience difficile et gratifiante, avec assez de diversité et de profondeur pour vous donner envie de réessayer une dernière fois après chaque tentative.”

Il revient également sur le concept de cette nouvelle licence : “Pour l’héroïne de Returnal, la mort n’est pas une issue. Chaque mort renvoie Selene au début de la boucle temporelle, juste avant de s’écraser sur la planète. La plupart des compétences et des objets obtenus pendant le cycle précédent seront perdus… mais pas tous. Certains se conservent d’une session à l’autre, ce qui vous permet de progresser après chaque cycle (…) Il y aura beaucoup de situations dans lesquelles vous devrez faire un compromis entre risque et récompense et cela affectera drastiquement le déroulement de chaque cycle. Vous pourrez trouver un conteneur maudit qui contient du butin intéressant, mais l’ouvrir pourrait provoquer un dysfonctionnement infligeant des dégâts à Selene à chaque fois qu’elle ouvre un coffre ou une porte à l’aide d’une clé, et qui ne peut être réparé qu’en ramassant une grande quantité d’obolithes. Les obolithes peuvent être échangées contre des objets pour augmenter vos chances de survie, mais si vous vous en sortez bien, vous pouvez choisir de les dépenser pour activer un point de contrôle. Si vous mourez, vous y réapparaîtrez avec tous vos objets et compétences actuelles plutôt que de recommencer le cycle. Et ce ne sont que quelques exemples des situations que vous allez rencontrer et des décisions que vous allez devoir prendre.”

Les combats dans Returnal avec des armes améliorables, des outils extraterrestres et des bonus à double tranchant

Avec 10 armes de base, plus de 90 attributs d’arme (modificateur de gameplay unique, chacun disposant de trois niveaux) et 10 tirs secondaires, il y a énormément de combinaisons à essayer. Chaque arme aura un tir secondaire sélectionné aléatoirement allant des impulsions électriques du Flux électrique aux tentacules de la Capsule de vrilles : “Grâce à la gâchette adaptative de la manette DualSense, il vous suffit d’appuyer partiellement sur L2 pour viser et utiliser votre tir principal, ou d’enfoncer complètement la gâchette pour activer le tir secondaire.”

Disperseur ptyalonique, un fusil à pompe classique qui peut tirer des projectiles explosifs ou faire apparaître des flaques d’acide à l’impact

Électrobaliseur, un accessoire qui peut extraire du butin sur les ennemis ou générer un bouclier pour le joueur

Chtonos, un appareil extraterrestre qui génère un objet aléatoire au début de chaque cycle

Démanteleur, une bombe qui peut décimer tous les ennemis autour de Selene

Siphon cinétique, un consommables défensif qui permet aux éliminations de mêlée de restaurer des PV ou de récupérer des reliques plus stratégiques pour avoir des avantages uniques sous certaines conditions

Returnal, l’exclusivité PS5 de Housemarque, sera disponible le 19 mars prochain.

HouseCast, les coulisses du développement de Returnal