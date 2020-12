Returnal : le TPS roguelike de Housemarque est prévu pour mars 2021 sur PS5

Combat viscéral, exploration palpitante et narration passionnante, les trois facteurs clés de Returnal pour réussir à s'imposer comme une exclusivité de taille sur la nouvelle console de Sony.

Le responsable marketing Mikael Haveri est fier de pouvoir dévoiler la date de sortie du premier AAA du studio finlandais : “Alors que Housemarque fête ses 25 ans cette année, nous pouvons nous pencher sur les nombreux et merveilleux projets que nous avons réalisés avec PlayStation. Au cours des 14 dernières années, nous avons pu laisser notre marque sur le genre arcade avec des titres comme Stardust, Dead Nation et Alienation. L’un de nos jeux les plus mémorables a été Resogun, un titre de lancement sur PS4 qui nous a valu de nombreux prix. Nous sommes donc heureux de vous annoncer que vous pourrez jouer à notre premier jeu sur PS5, Returnal, lors de son lancement le 19 mars 2021.”

March 19, 2021. Only on the #PS5 Get ready for the cycle to break you! #Returnalhttps://t.co/Mt74Bs1Gsb — Housemarque (@Housemarque) December 11, 2020

Brisez le cycle du chaos avec Returnal

“Après s’être écrasée sur un monde en perpétuel changement, Selene doit explorer les ruines d’une ancienne civilisation pour s’échapper. Abandonnée à elle-même, elle va devoir combattre de toutes ses forces pour survivre. Encore et encore, elle est vaincue, obligée de recommencer son périple à chaque fois qu’elle meurt. Dans ce roguelike implacable, vous découvrirez qu’à chaque changement de cycle, la planète se transforme, tout comme les objets à votre disposition. Chaque boucle offre de nouvelles combinaisons, vous obligeant à adopter à chaque fois une nouvelle stratégie pour les combats. La sombre beauté d’un monde en perdition et rempli de surprises explosives prend vie autour de vous grâce à des effets visuels époustouflants. Vous passerez de combats intenses et palpitants à des moments d’introspection viscéraux dans des décors sombres et contrastés. Explorez, découvrez et combattez tout au long d’un périple impitoyable, où chacune de vos actions est nimbée de mystères. Conçu pour offrir un maximum de rejouabilité, le monde procédural de Returnal vous invite à vous relever après chaque défaite, pour affronter de nouveaux défis en perpétuelle évolution à chaque renaissance.”

Returnal et ses fonctionnalités sur PS5