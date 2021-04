Returnal : le bestiaire se dévoile en vidéo

Isolée sur une planète extraterrestre métamorphe, Sélène va rencontrer de puissants ennemis.

Harry Krueger, directeur créatif chez Housemarque, revient sur la création des ennemis surnaturels de Returnal : “Des créatures parasites organiques qui hantent les Ruines luxuriantes aux entités cosmiques ou corrompues qui arpentent les sables du Désert pourpre en passant par les automates qui patrouillent sans fin dans la Citadelle délabrée, les joueurs vont affronter une grande variété d’ennemis, qui ont tous une esthétique unique, mais également des particularités de jeu et des attaques spéciales (…) Nous avons créé une technologie VFX de tentacules spécifiques, que nous avons beaucoup utilisée. Ces éléments complètement dynamiques apportent cette beauté chaotique que nous recherchions, et cela donne aussi des informations très intéressantes aux joueurs (…) Dans le processus créatif, nous voulions que les ennemis soient uniques et surnaturels, mais aussi qu’ils apportent quelque chose au jeu évidemment (…) La plupart de ces affrontements sont très intenses par eux-mêmes, mais quand on les combine, ils démontrent parfaitement le style de jeu unique de Returnal. Chaque ennemi a sa personnalité et ses attaques uniques, nous avons essayé de mettre au point les meilleures synergies entre les ennemis pour qu’ils travaillent ensemble avec grâce. Nous voulons que les combats soient toujours difficiles et que vous ressentiez beaucoup de satisfaction en les surmontant, mais sans qu’ils soient ressentis comme injustes ou incompréhensibles.”

Les créatures terrifiantes d’Atropos dans Returnal

Mycomorphe : Une entité fongique imposante tirant ses propres spores qui ralentissent les mouvements de sa cible

Titanope : Une grande créature bipède qui est capable d’effectuer des sauts rapides pour engager sa cible au corps-à-corps et l’attaquer avec son membre tranchant

Automate : Un mecha qui peut utiliser ses pinces pour frapper son adversaire ou l’attraper

Gorgolithe : Un prédateur embusqué ressemblant à un crabe qui se cache sous le sable. Il peut utiliser sa queue ou sa langue pour fouetter sa cible et tirer un barrage de projectiles rapides ou un rayon laser ainsi que créer une onde de choc explosive

Ixion : Un monstre volant qui dispose de nombreuses attaques à esquiver comme celles qui inondent le terrain de centaines de projectiles lents à éviter, ou celles, rapides, qui réclament de bons réflexes d’esquive, les ondes de choc qui limitent les zones de jeu et vous obligent à rester sur le qui-vive, les rafales de missiles guidés qui rajoutent de l’intensité en combat

Éclaireuse infectée

Returnal sera disponible le 30 avril prochain en exclusivité sur PS5.