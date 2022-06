Return to Monkey Island : un premier trailer de gameplay plein de nostalgie

Return to Monkey Island dévoile un premier trailer de gameplay. Une bonne dose de nostalgie et de références aux précédents opus.

Lorsque Return to Monkey Island arrivera cette année, les joueurs pourront enfin découvrir le secret de Monkey Island. C’est ce qu’annonce le créateur de la série Ron Gilbert dans le dernier trailer en date du jeu, lequel a été diffusé durant le dernier Nintendo Direct. “Mon nom est Guybrush Threepwood, et voici l’histoire de la fois où j’ai enfin découvert le secret de Monkey Island”, peut-on entendre via la voix de l’acteur Dominic Armato au début de la vidéo.

Return to Monkey Island dévoile un premier trailer de gameplay

Comme vous pouvez l’imaginer, ce trailer est plein de références aux précédents jeux Monkey Island, y compris certains des meilleurs gags de la licence. À un moment, Guybrush tombe au fond de la mer des Caraïbes et l’on peut voir un panneau indiquant Monkey Island, à seulement six minutes de marche. Une bonne chose que notre héros puisse retenir sa respiration pendant 10 minutes.

Une bonne dose de nostalgie et de références aux précédents opus

De nombreux personnages appréciés des fans font aussi une apparition dans cette vidéo. On peut notamment apercevoir le commerçant Stan S. Stanman, coincé dans la prison du bateau LeChuck. Et vous pouvez d’ailleurs discuter avec Stan sur le site web de Return to Monkey Island, l’homme vous explique qu’il est en prison pour des “délits en lien avec le marketing”, parmi lesquels, semble-t-il, la vente de jetons non fongibles.

Si vous aviez manqué l’information en avril dernier, Return to Monkey Island marque le retour de Ron Gilbert sur la série qu’il avait créée à la fin des années 1980. Ron Gilbert avait écrit et réalisé The Secret of Monkey Island et allait travailler sur le deuxième jeu avant de partir chez LucasArts en 1992. Le vétéran Dave Grossman travaille aussi sur ce nouveau jeu, lequel se déroulera après les deux premiers opus. Sur consoles, Return to Monkey Island arrivera d’abord sur Nintendo Switch.