Return to Monkey Island, la suite directe de Monkey Island 2

Alors qu’il avait déjà déclaré par le passé que les jeux sortis après Monkey Island 2 n’existaient pas dans son univers pour licence Monkey Island, le game designer américain Ron Gilbert annonce que Return to Monkey Island commencera après la fin de Monkey Island 2 : “L’une des choses très importantes pour moi était que je voulais que le jeu commence à la fin de Monkey Island 2, lorsque vous entrez dans le parc d’attractions. Je voulais que le jeu commence là. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais nous commençons par là, et ensuite il y a beaucoup de rebondissements bizarres comme vous pouvez vous y attendre venant de nous.”

#interview Ron Gilbert, Dave Grossman – Return to Monkey Island – Hot on the heels of the biggest adventure game announcement in years, we chat with the legendary men behind the monkeys in search of their secrets – including the first in-game images! https://t.co/nJfPQAMGKl pic.twitter.com/zWdxzQlQtS

— Adventure Gamers (@AdventureGamers) April 14, 2022