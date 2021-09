Retrokits RK-008, un séquenceur MIDI déguisé en calculatrice

Le Retrokits RK-008 est un séquenceur MIDI déguisé en calculatrice old-school, un appareil extrêmement complet au demeurant.

Si vous êtes fan de la gamme Korg Volca, il est fort possible que vous ayez entendu parler de Retrokits. L’entreprise fabrique tout un tas d’outils utiles pour tirer le meilleur parti de votre configuration de musique électronique, mais son câble MIDI qui ajoute des fonctionnalités comme le contrôle de la vitesse au Volca FM est très populaire. Le dernier arrivé dans cette gamme est un peu plus ambitieux.

Le RK-008 est un centre de contrôle MIDI très complet. Il s’agit d’un séquenceur et enregistreur MIDI 8 pistes, ce qui lui permet d’être la pierre angulaire de tout votre équipement. Il dispose par ailleurs d’un métronome, pour rester synchroniser entre vos instruments, ce qui est important dans la mesure où toutes les données MIDI sont enregistrées en non quantifié. Mais vous pouvez le faire après coup, et annuler si vous préférez revenir à l’ancienne option.

Chaque piste peut enregistrer sur plusieurs canaux, pour pouvoir contrôler plusieurs appareils depuis une même piste, laissant les autres pour encore davantage d’appareils. Vous pouvez même enregistrer huit parties sur les huit pistes, et les regrouper ensuite toutes ensemble, pour libérer encore davantage de place pour le séquençage. Et bien sûr, il est possible de repiquer et réécrire par-dessus.

Chacune des pistes peut aussi être gérée de manière indépendante. Cela permet de les quantifier, de les transposer, etc. Le tout de manière non destructive, pour vous permettre d’annuler vos modifications à tout moment. Il y a aussi un step séquenceur intégré dans le RK-008. Celui-ci ne pourra probablement pas gérer des cordes complexes mais il fera parfaitement le travail dans les cas assez simples. Il y a aussi deux entrées MIDI et deux sorties MIDI à l’arrière, ainsi qu’un port de synchro dédié séparé. Les pistes peuvent être assignées à une ou deux sorties, ce qui peut être très pratique.

Une liste de fonctionnalités déjà très complète, et d’autres devraient arriver encore, selon Retrokits. Pas mal pour un appareil qui ressemble à une calculatrice de poche des années 1980. Il reste encore cependant un certain nombre de questions sans réponses, les plus importantes étant probablement la date de disponibilité et le tarif de la bête. À suivre !