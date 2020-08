Retour sur le Pokémon GO Fest 2020 et séance de rattrapage

Pokémon GO continue toujours d'être joué par des millions de personnes depuis sa sortie en 2016 ! L'occasion de revenir sur ce qui s'est passé durant le Pokémon GO Fest 2020 qui, cette année, n'avait pas lieu dans une ville, mais dans le monde entier.

4 ans après sa sortie, Pokémon GO continue de faire bouger les joueurs du monde entier pour attraper des Pokémon en réalité augmentée. Si les événements des années précédentes se sont déroulés dans des villes (comme Dortmund), le COVID-19 a malheureusement empêché la tenue de cette fête. Qu’à cela ne tienne, Niantic, l’éditeur du jeu, a proposé l’expérience dans le monde entier. Pour se faire, il fallait débourser 16,99€ dans un ticket virtuel pour rejoindre la fête.

Le Pokémon GO Fest 2020 s’est déroulé deux jours (25 et 26 juillet) de 10h00 à 20h00. L’occasion de réaliser des quêtes et d’obtenir encore plus de Pokémon shiny. Le dimanche a été particulièrement “bousculé” par la Team Rocket qui sévit depuis quelques temps dans le jeu maintenant. Niantic a partagé quelques chiffres sur cet événement :

1 milliard de Pokémon ont été attrapés

58 millions de sbires de la Team Rocket ont été battus

55 millions de cadeaux ont été envoyés entre joueurs

En moyenne, les joueurs ont marché 15 km

Niantic avait aussi mis à disposition des salons virtuels pour que les joueurs puissent communiquer entre eux et partager leur passion ainsi que des goodies à imprimer pour montrer encore plus sa Pokémania. L’éditeur a aussi annoncé qu’il donnerait 10 millions de dolalrs (à la base ce n’était “que” 5 millions) pour aider des associations à but non lucratifs.

Un rattrapage le 16 août

Si l’événement a été un succès dans le monde entier, il y a eu quelques problèmes techniques… Pour l’occasion, Niantic prévoit une journée de rattrapage le dimanche 16 août 2020 de 11h00 à 14h00 pour les joueurs qui avaient acheté leur ticket et qui n’ont pas pu en profiter…