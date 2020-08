Retour aux affaires réussi pour Rocket Lab et sa fusée Electron

Envoyer des fusées dans l'Espace n'est pas chose aisée, loin de là. Il peut arriver que certains lancements échouent. Ce fut le cas il y a peu pour Rocket Lab et sa fusée Electron. Aujourd'hui, elle vient de reprendre du service : lancement réussi.

Rocket Lab vient de signer un retour parfait aux affaires de livraison de colis dans l’Espace après un échec malheureux le mois dernier. La fusée Electron du spécialiste de l’aérospatial est ainsi parvenue à mettre en orbite un satellite de 100 kg conçu pour l’observation de la Terre. Le lancement a eu lieu depuis son centre dédié sur la péninsule de Mahia – sur la côte est de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande -.

Rocket Lab réussit son premier lancement depuis l’échec du 4 juillet

La fusée a décollé plus précisément ce lundi 31 août à 5h05. Ce lancement réussi marque le premier lancement réussi depuis l’échec survenu le 4 juillet. Cet incident a fait perdre pas moins de sept satellites dont un appartenant à Canon.

L’échec en question était dû à une connexion électrique défectueuse, laquelle a fait fondre plusieurs composants à proximité, entraînant finalement l’arrêt du moteur principal quelques minutes après l’allumage du second étage de la fusée. Comme toujours après un tel incident, Rocket Lab a mené une enquête minutieuse, est parvenue à “répliquer de manière fiable” le problème et a trouvé comment éviter un problème identique durant les lancements à venir.

Un nouveau satellite en orbite, Sequoia

La fusée Electron qui a décollé au petit matin embarquait un satellite “Sequoia” de la société Capella Space, basée à San Francisco. La mission était baptisée “I Can’t Believe It’s Not Optical” parce que le satellite en question utilise un radar à synthèse d’ouverture (SAR) et non pas des lentilles optiques pour fournir des images très détaillées de notre planète bleue. “Le radar spatial de Capella peut détecter des changements inférieurs à 0,5 m à la surface de la Terre, offrant des données pouvant être utiles pour la sécurité, le suivi agricole ou des infrastructures, mais aussi pour agir suite à une catastrophe,” expliquait Rocket Lab.

Cette mission signe là le 14ème lancement réussi pour Rocket Lab. Avant l’échec du 4 juillet dernier, l’entreprise avait réussi pas moins de 11 lancement consécutifs.