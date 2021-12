Respawn retire son jeu Titanfall des ventes et des services d’abonnement

Respawn retire Titanfall du marché. Une décision qui fait suite à un ras-le-bol et une absence de joueurs.

En 2014, Respawn Entertainment lançait son jeu Titanfall. Il s’agissait alors d’un jeu unique avec un concept très intéressant et des graphismes vraiment réussis. Cependant, ces dernières années, le jeu a reçu des critiques plutôt défavorables et doit faire face au quotidien à des hackers en tout genre, soit qui trichent dans le jeu, soit qui lancent des attaques DDoS pour rendre le jeu totalement injouable. Le studio vient de prendre une grande décision.

Respawn retire Titanfall du marché

Il semblerait aujourd’hui que, pour le studio, la coupe soit pleine. Dans un tweet, l’entreprise annonce qu’elle va retirer le jeu des ventes et des services d’abonnement. Le titre n’est ainsi plus disponible à l’achat à compter d’aujourd’hui et celles et ceux qui ont acheté un quelconque abonnement qui inclut le jeu ne pourront plus en profiter à partir du 1er mars 2022.

Respawn ne précise pas pourquoi il a pris la décision de retirer purement et simplement le jeu mais, comme le précise PCGamer, le nombre de joueurs simultanés sur Steam au moment d’écrire ces lignes est de 7 joueurs. Autrement dit, la base de joueurs est en net déclin. De fait, il n’est plus très logique pour Respawn que de s’acharner à le maintenir.

Une décision qui fait suite à un ras-le-bol et une absence de joueurs

Cela ne signifie pas la fin de la franchise cependant. Si l’on en croit le communiqué de Respawn, “soyez rassuré, Titanfall est au cœur de l’ADN de Respawn et son univers incroyable va perdurer. Aujourd’hui, dans Titanfall 2 et Apex Legends, et dans le futur. Cette franchise est notre étoile polaire pour les futures expériences que nous allons continuer de créer ici, à Respawn.”

Autrement dit, si vous aimez vraiment Titanfall, profitez-en dès à présent. Le titre va très rapidement tomber dans l’oubli le plus total. Il faudra passer à Titanfall 2 et patienter pour découvrir de futurs opus.