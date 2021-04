Respawn Entertainment officialise Apex Legends Mobile et annonce des bêta-tests régionaux

Le portage d'Apex Legends sur iOS et Android est confirmé.

Chad Grenier, le directeur du développement d’Apex Legends, distille les premières informations concernant la version mobile du Battle Royale du studio Respawn Entertainment : “C’est un moment très important pour toute notre équipe. Il y a deux ans, nous avons redéfini le genre du BR, et nous comptons bien en faire de même avec Apex Legends Mobile. Il a été spécialement conçu pour les écrans tactiles, avec des commandes simplifiées et des optimisations minutieuses qui devraient aboutir au jeu de combat Battle Royale le plus avancé jamais sorti sur smartphones. Il s’agit d’une toute nouvelle version qui reste néanmoins fidèle à l’original.”

We'd like to officially introduce you to Apex Legends Mobile! Beginning later this month, we'll be kicking off the first regional beta tests. Peep the link below for more info from Game Director, Chad Grenier. 📱: https://t.co/IX0s911ahb pic.twitter.com/Z2jjBHv7xK — Respawn (@Respawn) April 19, 2021

Les bêta-tests régionaux vont commencer ce mois-ci : “Pour commencer, nous allons procéder à un lancement à petite échelle (quelques milliers de joueurs en Inde et aux Philippines) mais, au cours de l’année, nous allons déployer le jeu dans un plus grand nombre de régions et pour davantage de joueurs dans le monde entier. Le premier test commencera ce printemps et sera exclusivement accessible sur les appareils Android. À mesure que nos tests vont progresser, nous allons en étendre la portée en intégrant de nouvelles régions et en proposant une prise en charge des appareils iOS. Lorsque nous serons prêts à aller plus loin, nous mettrons en ligne une page dédiée qui vous permettra de vous préinscrire au jeu et de vous abonner à une newsletter avec des informations complémentaires sur les bêtas.”

Apex Legends Mobile sera free-to-play, mais sans cross-play

Développé par l’équipe principale d’Apex Legends, le portage sur mobile ne proposera aucune fonctionnalité de jeu en cross-play avec les versions console ou PC, sera jouable gratuitement, n’inclura jamais d’éléments payants et comportera son propre passe de combat avec des objets cosmétiques à collectionner et des objets à débloquer.