Respawn Entertainment : le suivi d’Apex Legends sera assuré par un nouveau studio à Vancouver

Le filiale de l'éditeur américain Electronic Arts se renforce avec l'ouverture d'une antenne à Vancouver au Canada pour assurer la continuité et l'évolution d'Apex Legends.

L’exploitation du Battle Royale de Respawn Entertainment passera désormais par une petite équipe basée à Vancouver, moins d’une centaine d’employés, et menée par Henry Lee (directeur des opérations), Steven Ferreira (directeur de l’équipe) et Chad Grenier (le directeur de développement) : “Nous avons abordé l’embauche un peu différemment de ce que nous aurions fait normalement. Plutôt que d’énumérer les tâches que nous voulons accomplir et donc les rôles dont nous avons besoin, nous avons commencé par dire que nous voulons construire Apex, et que notre jeu a une énorme opportunité d’évoluer dans le futur, en étant un jeu de service en direct. Nous avons donc commencé avec des personnes passionnées par la création d’Apex, et nous avons constitué une équipe autour d’individus forts, par opposition à un plan de projet autour duquel on démarre un projet de manière conventionnelle.”

May 2020 marks the 10 year anniversary of Respawn Entertainment! From our first title, Titanfall, to Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends and beyond, thank you for coming on this adventure with us. Here's to many more. ❤ 🥂: https://t.co/Eyfh6gar3o pic.twitter.com/LtkElgauEp — Respawn (@Respawn) May 14, 2020

Le moment de l’annonce du deuxième studio de Respawn est idéalement festif. La semaine dernière a marqué le dixième anniversaire de Respawn Entertainment (fondé en 2010 à Encino en Californie par Jason West et Vince Zampella) et, dans la perspective de ce qu’elle espère être avec dix autres années d’Apex Legends et plus encore, l’équipe est optimiste quant à son potentiel de croissance, de changement et de créativité.

Un nouveau Titanfall n’est pas en développement

Alors que Vince Zampella s’occupe désormais d’une nouvelle licence chez DICE Los Angeles, plus précisément un shooter (TPS ou FPS), il semblerait que l’avenir de Titanfall soit mis entre parenthèses à cause d’un succès plus mitigé que le premier opus. Si un projet Titanfall avait bel et bien été confirmé par Respawn Entertainment pour une sortie en 2019, ce dernier semble avoir été annulé… Les équipes de Respawn sont désormais concentrées à 100% sur la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order.