Respawn Entertainment : le producteur exécutif d’Apex Legends annonce son départ

Drew McCoy quitte le studio américain Respawn Entertainment après 10 ans de bon et loyaux services.

Impliqué dans les licences Titanfall (FPS multijoueur à l’univers futuriste) et Apex Legends (Battle Royale free-to-play et tactique), Drew McCoy avait rejoint Respawn Entertainment (filiale d’Electronic Arts) comme producteur durant sa création grâce à ses liens avec Vince Zampella et Jason West, deux membres de l’industrie vidéoludique qu’il a côtoyé du côté d’Infinity Ward avec les Call of Duty de l’éditeur Activision. Avant de se lancer dans une nouvelle aventure, il annonce vouloir prendre un peu de repos : “Je vais absolument chérir les dix dernières années que j’ai passées à aider Respawn et à publier des jeux géniaux aux côtés de gens extraordinaires. Ce sont les gens qui me manqueront le plus – les disputes quotidiennes, les débats, les succès, les échecs et tout ce qui se trouve entre les deux. Pour tous ceux qui ont joué à nos jeux, je vous remercie du fond du cœur. Je ne sais pas encore où je vais, mais soyez assurés que je ne pourrais pas rester longtemps à l’écart des jeux ! Soyez excellents les uns envers les autres.”

Apex Legends perd son producteur exécutif

Avec le départ de Drew McCoy, Respawn Entertainment va devoir rapidement recruter un nouveau producteur exécutif pour Apex Legends afin de continuer à superviser le Battle Royale qui veut concurrencer de manière féroce Fortnite d’Epic Games. Une version mobile d’Apex Legends est toujours dans les plans pour fin 2020 avec Tencent.