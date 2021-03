Resident Evil : Welcome to Raccoon City, le nom officiel du reboot au cinéma

Le reboot cinématographique de Resident Evil s’inspirera des événements dépeints dans les premiers jeux de la licence de Capcom.

Véritable retour aux sources, Resident Evil : Welcome to Raccoon City du réalisateur Johannes Roberts (Roadkill, Storage 24, The Other Side of the Door, 47 Meters Down) se déroulera en 1998 et racontera les événements de la ville assiégée par des zombies infectés sur toute une nuit. Le manoir Spencer de Resident Evil 1 et le commissariat de police de Resident Evil 2 seront présents dans le film. Resident Evil : Welcome to Raccoon City est un nouveau long-métrage qui n’a aucun lien avec la franchise précédemment réalisée par Paul W.S. Anderson (Mortal Kombat, Alien vs Predator, Death Race, Pandorum, Monster Hunter) et avec Mila Jovovich, qui interprétait le personnage d’Alice.

Produit par Constantin Film avec l’aide de Sony Pictures, le nouveau film Resident Evil mettra en vedette Kaya Scodelario (Maze Runner) dans le rôle de Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) dans le rôle de Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) dans le rôle de Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) dans le rôle d’Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland : Double Tap) dans le rôle de Leon S. Kennedy et Neal McDonough (Yellowstone) dans le rôle de William Birkin.

Resident Evil : Welcome to Raccoon City est maintenu pour 2021

“Je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux originaux et recréer l’expérience terrifiante et viscérale que j’ai vécue lorsque j’y ai joué pour la première fois, tout en racontant une histoire humaine et réaliste sur une petite ville américaine en voie de disparition, qui soit à la fois accessible et pertinente pour le public d’aujourd’hui“, a déclaré le réalisateur Johannes Roberts.

Resident Evil : Welcome to Raccoon City sortira au cinéma le 3 septembre prochain aux USA.