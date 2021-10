Resident Evil : Welcome to Raccoon City, des références aux jeux et un Licker pour accompagner le trailer

La licence Resident Evil va faire son retour au cinéma avec Resident Evil : Welcome to Raccoon City.

Écrit et réalisé par Johannes Roberts (47 Meters Down) et mettant en vedette Kaya Scodelario, Resident Evil : Welcome To Raccoon City fait office de préquelle au scénario original de la licence vidéoludique de l’éditeur japonais Capcom. L’action se déroule en 1998 à Raccoon City, autrefois le siège florissant du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, mais aujourd’hui une ville du Midwest en voie de disparition où le mal se cache sous la surface. Lorsque ce mal se déchaîne, un groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre la nuit.

Les acteurs Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Avan Jogia, Donal Logue et Neal McDonough jouent également dans cette nouvelle adaptation cinématographique. Robert Kulzer, James Harris et Hartley Gorenstein sont les producteurs de Resident Evil : Welcome To Raccoon City, avec Martin Moszkowicz, Victor Hadida, Jeremy Bolt et le créateur de la franchise originale, Paul W.S. Anderson, en tant que producteurs exécutifs.

Un trailer pour Resident Evil : Welcome to Raccoon City

Resident Evil : Welcome to Raccoon City sortira le 24 novembre prochain dans les salles obscures.