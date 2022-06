Resident Evil Village Winters' Expansion arrive le 28 octobre, l'occasion de découvrir le village d'un autre point de vue.

Le contenu téléchargeable promis l’année dernière par Capcom pour Resident Evil Village a désormais une date de sortie. La Winters’ Expansion sera disponible à compter du 28 octobre prochain. Capcom avait commencé à développer ce contenu additionnel en 2021, quelques semaines seulement après le lancement du jeu, pour répondre à “une grande demande”.

Aujourd’hui, le producteur Tsuyoshi Kanda de Capcom révèle certains détails intéressants concernant les trois fonctionnalités incluses avec ce DLC, y compris le Mode Troisième Personne qui permettra de jouer l’histoire principale dans une tout autre perspective. Si vous choisissez de jouer à la troisième personne, vous verrez Ethan explorer le village à la recherche de sa fille disparue tout en tuant les morts-vivants sur son chemin.

L’occasion de découvrir le village d’un autre point de vue

Cette Winters’ Expansion ajoutera aussi le mode The Mercenaries Additional Orders, une expérience façon jeu de tir d’arcade, qui se débloque lorsque vous finissez le jeu pour la première fois. Le DLC ajoutera aussi de nouveaux niveaux ainsi que de nouveaux personnages jouables, y compris Chris Redfield et la très populaire et tout aussi grande Lady Dimitrescu. Enfin, cette extension vous montrera ce qui arrive à Rose, la fille d’Ethan, 16 ans après la campagne originale. L’histoire de Rose la montre en pleine lutte face à ses “terrifiants pouvoirs” et sa quête pour se libérer de sa malédiction.

Outre l’arrivée de ce DLC très attendu, Resident Evil Re:Verse – le multijoueur gratuit du jeu qui était censé sortir en juillet 2021 – sera aussi disponible à partir du 28 octobre. Par ailleurs, les versions PS5 de Resident Evil 7, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 sont disponibles dès à présent, et vous pouvez les avoir gratuitement si vous avez déjà les versions PS4.