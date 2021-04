Resident Evil Village : une nouvelle bande-annonce pour présenter des ennemis et des zones inédites

Capcom a pour ambition de révolutionner le survival horror avec Resident Evil Village.

Quelques années après les événements terrifiants survenus chez les Blaker, Ethan Winters et son épouse Mia, commencent au loin une nouvelle vie paisible, enfin libérés de leur passé tortueux. Mais le sort s’acharne de nouveau sur eux lorsque Chris Redfield du Bioterrorism Security Assessment Alliance (BSAA) enlève leur fille avec son escouade d’élite Hound Wolf. Ethan doit encore une fois affronter l’enfer pour retrouver sa fille en Europe de l’Est, dans une localité isolée du reste du monde. Durant son périple, il croisera le chemin d’Alcina Dimitrescu (une comtesse humaine mutante et supposément la matriarche de la famille) et ses filles, Karl Heisenberg (un comte humain mutant et supposément le patriarche de la famille) ou encore des lycans, de rapides prédateurs armés de crocs acérés et de griffes puissantes qui traquent sans pitié les villageois.

Un nouveau trailer pour Resident Evil Village avec un Chris Redfield énervé

Le dernier trailer de Resident Evil Village livre de nouvelles révélations aux fans : “On peut, entre autres, y découvrir des indices sur une immense usine souterraine produisant de multiples créatures humanoïdes, et sur un vaste lac artificiel dissimulant à peine ce qui semble être un monstre aquatique colossal. L’homme mystérieux découvert en janvier dernier s’avère être Heisenberg. Bien que son nom soit désormais connu, son rôle reste flou dans l’enquête d’Ethan Winters pour retrouver sa fille. Le vétéran de la série Chris Redfield, fait également une apparition avec des motivations douteuses, laissant planer encore plus de mystère quant à son implication dans l’histoire.”

les différents modes d’affichage de Resident Evil Village