Resident Evil Village : The Mercenaries, un mode de jeu additionnel

La vue subjective ne sera pas la seule nouveauté de la dernière itération du mode The Mercenaries.

Dans ce mode de jeu, réputé pour son action frénétique, qui se débloque en terminant la campagne principale de Resident Evil Village, les joueurs doivent remplir des objectifs avant la fin du temps imparti. Le marchand, aussi appelé The Duke, apparaît dans The Mercenaries pour proposer des armes et des améliorations afin de relever les nombreux défis. Ils peuvent aussi acquérir des capacités qui améliorent leurs armes ou leurs talents physiques (vitesse, résistance, puissance de feu). Evidemment, il appartiendra à chacun d’établir une stratégie pour déterminer quelle configuration sera la plus efficace pour réussir chaque objectif du mode que l’on retrouve dans plusieurs épisodes de la série de l’éditeur Capcom.

Un trailer pour le mode The Mercenaries de Resident Evil Village

Le but est de gagner la sortie de chaque zone avant la fin du temps imparti en éliminant un certain nombre d’ennemis pour viser le meilleur score possible : “Profitez des bonus de temps disséminés dans chaque zone pour retarder le compte à rebours et éliminer plus de créatures. Choisissez vos armes et testez différentes combinaisons de compétences pour avancer efficacement dans les niveaux ! À vous de trouver la stratégie la plus adaptée à votre façon de jouer ! La difficulté augmente à chaque niveau. Il vous faudra faire preuve de talent et de stratégie pour espérer venir à bout de ce mode et obtenir une récompense spéciale.”

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC.