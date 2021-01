Resident Evil Village : le huitième volet canonique de la saga sortira en mai prochain

L'histoire d'Ethan Winters va se poursuivre dans Resident Evil Village.

Quelques années après les terribles événements de Resident Evil 7, Ethan Winters se retrouve dans un village isolé et enneigé, rempli d’une multitude d’ennemis terrifiants comme les mystérieuses filles de Lady Dimitrescu qui peuvent se transformer en essaims d’insectes ou encore des zombies armés avec des épées (chaque type d’adversaires aura ses propres stratégies d’attaques. Les joueurs devront donc adapter leurs actions et décider en un éclair quand attaquer, parer ou fuir). Après une rencontre dévastatrice avec l’emblématique héros de la série, Chris Redfield, il le poursuit à la recherche de réponses, mais se retrouve dans un nouveau cauchemar…

“If it’s just looking, window shop away.” The Duke, a mysterious merchant in Resident Evil Village, makes his presence known during the #REShowcase. LIVE NOW: 🌿 https://t.co/e4wOPFi45Z pic.twitter.com/kmVDKfP4O1 — Resident Evil (@RE_Games) January 21, 2021

Dans RE Village, Ethan pourra s’équiper en achetant, vendant et améliorant des armes grâce à un marchand surnommé “The Duke”. Les recettes et objets trouvés dans le jeu permettront de cafter des items nécessaires à la survie. Un système d’inventaire revisité impliquera une planification plus stratégique pour ne pas se retrouver dans une mauvaise situation avec de faibles ressources. Un nouveau coup de pied dans le gameplay d’Ethan donnera la possibilité de créer de la distance avec les ennemis et gagner du temps pour décider de son prochain mouvement.

Resident Evil Village et ses différentes éditions

En plus des versions numériques et physiques pour les éditions standards de Resident Evil Village, Capcom dévoile une édition Deluxe au format numérique et une édition collector au format physique.

L’édition numérique Deluxe comprend le jeu de base et un “Trauma Pack” numérique, proposant un contenu additionnel ingame, entre autres l’arme iconique Samurai Edge, un filtre vidéo inspiré des VHS de Resident Evil 7, des options de sauvegarde sur magnétophone, un accès immédiat à un niveau de difficulté particulièrement élevé, et plus encore

L’édition physique Collector comprend le contenu de l’édition numérique Deluxe, plus une statuette de Chris Redfield, figure incontournable de la saga, un étui SteelBook, un artbook, une carte du village en tissu et une impression A4 de l’illustration principale du titre

Le nouveau trailer de Resident Evil Village

Resident Evil Village sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam dès le 7 mai prochain. Les joueurs qui achèteront la version PS4 ou Xbox One pourront passer gratuitement à la version PS5 ou Xbox Series X/Xbox Series S.