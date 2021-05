Resident Evil Village, la saga culte du survival horror revient avec un huitième épisode

Le huitième épisode canonique de la série Resident Evil est désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia et PC (Steam).

Débutée dans Resident Evil 7 avec une ambiance horrifique digne des plus grands survival horror, l’histoire d’Ethan Winters se prolonge dans un village isolé enneigé où des habitants mystérieux et des créatures terrifiantes entretiennent une atroce rivalité. Le vétéran de la série, Chris Redfield, ainsi que des adversaires imposants comme Lady Dimitrescu, ne sont que quelques-uns des personnages énigmatiques qu’Ethan croisera lors de son périple pour sauver son enfant. Resident Evil Village accueille également le mode The Mercenaries avec de nouvelles fonctionnalités, offrant aux joueurs des défis supplémentaires et un moyen de redécouvrir le village une fois le voyage d’Ethan terminé.

Un trailer de lancement pour Resident Evil Village

Les joueurs qui possèdent Resident Evil Village obtiendront également un accès à l’expérience multijoueur Resident Evil Re:Verse dans le courant de l’été.

L’édition numérique Deluxe comprend un “Trauma Pack” avec des contenus bonus comme l’arme iconique Samurai Edge, un filtre vidéo inspiré des VHS de Resident Evil 7, un magnétophone de sauvegarde de Resident Evil 7, une musique de la salle de sauvegarde “Go Tell Aunt Rhody”, un accès immédiat au niveau de difficulté “Village des ombres”, un accessoire d’armes “Mr Everywhere”, des illustrations bonus “La tragédie d’Ethan Winters” et un rapport sur la famille Baker.