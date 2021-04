Resident Evil Village : la deuxième démo se focalise sur le village et le château

Les joueurs les plus intrépides sont invités à avoir un avant-goût de l’horreur pleine d’action qui les attend lorsque Resident Evil Village sera lancé le 7 mai prochain sur toutes les plateformes. Ils pourront explorer les zones du village et du château pendant une soixante de minutes dans le cadre d’une démo à durée limitée. Avant la démo multiplateforme, les joueurs PS5 et PS4 auront deux opportunités d’accès anticipé, où ils auront un délai exceptionnel de huit heures pour jouer une trentaine de minutes sur chaque section.

Need a schedule for the #ResidentEvilVillage demos? We've got you covered! Check out the schedule below for when the demo will be live. Play the first two for 30 minutes each, and the third for 60 minutes! pic.twitter.com/KHxmyUq7kM

