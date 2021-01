Resident Evil Village : la démo Maiden est disponible en exclusivité sur PS5

La zone du château de Resident Evil Village est à découvrir dans la démo Maiden.

Maiden, une démo stand-alone de Resident Evil Village, est disponible en téléchargement uniquement sur PS5 via le PlayStation Store à partir d’aujourd’hui. Face à une courte histoire et la résolution de plusieurs énigmes, les joueurs doivent faire preuve de perspicacité pour s’échapper du château de Dimitrescu car aucun combat ne peut être engagé. A noter que Maiden n’est le nom d’aucune personne, mais il symbolise plutôt la protagoniste que l’on incarne dans cette démonstration technique de la nouvelle version du moteur graphique RE Engine sur la nouvelle console de Sony avec du Ray Tracing et de l’audio 3D.

La démo Maiden de Resident Evil Village

Le nouveau Resident Evil de Capcom et Maiden se déroulent au même endroit, mais pas au même moment. Les deux sont liés d’une manière ou d’une autre : “Nous ne voulons pas gâcher le plaisir de découvrir les liens entre les deux jeux, mais nous espérons que vous vous amuserez à explorer la démo, puis que vous y reviendrez avec un regard neuf lorsque le jeu complet sera sorti, afin que vous puissiez découvrir par vous-même quels sont ces liens“. L’action est globalement délaissée pour se focaliser sur l’ambiance. Une démo jouable gratuite différente sera disponible au printemps sur toutes les plateformes.

Peter Fabiano, producteur de Resident Evil Village : “Nous avons créé Maiden comme une surprise pour les joueurs de la PS5 afin de montrer jusqu’où nous pouvons pousser les capacités de la console – c’est pourquoi nous avons ajouté ‘démo visuelle’ au titre. Pour ceux d’entre vous qui recherchent une démo de gameplay plus réaliste… restez à l’écoute !“