Resident Evil Village : attention aux fausses invitations pour des accès anticipés

Capcom met en garde les joueurs et les journalistes contre de fausses invitations à des accès anticipés de Resident Evil Village.

Principalement alerté par des fans, l’éditeur japonais Capcom a décidé de faire de la prévention concernant des emails frauduleux proposant des accès anticipés totalement fictifs à Resident Evil Village, le prochain opus de la célèbre licence survival horror : “Nous vous envoyons ce message car nous avons été informés que des e-mails circulent actuellement et prétendent contenir des invitations pour l’accès anticipé à RE Village. L’adresse de l’expéditeur est affichée comme étant ‘no-reply(at)capcom(dot)com’. Nous tenons à vous informer que ces messages ne proviennent PAS de Capcom et semblent être des tentatives d’hameçonnage par un tiers non autorisé. Si vous avez reçu un tel message, veuillez NE PAS télécharger de fichiers ni répondre, et supprimer le message immédiatement. Si vous n’êtes pas sûr de l’authenticité de la correspondance de Capcom, veuillez contacter directement un responsable de la communication pour vérifier.”

La version japonaise de Resident Evil Village sera censurée

Le Computer Entertainment Rating Organization, organisme de classification des jeux au Japon, a rendu son terrible verdict et comme d’habitude, le nouveau Resident Evil de Capcom sera censuré pour ne pas heurter la sensibilité des joueurs nippons avec des scènes violentes et choquantes à base d’hémoglobines, décapitations et autres démembrements. Deux versions de RE Village seront ainsi disponibles au pays du Soleil Levant, à savoir la CERO D pour les joueurs âgés de 17 ans et moins, et la CERO Z pour ceux de 18 ans et plus.

Pour mémoire, Resident Evil Village sortira le 7 mai prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.