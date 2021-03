Resident Evil Showcase : une nouvelle présentation sera diffusée en avril

Capcom officialise un second Resident Evil Showcase pour célébrer le 25ème anniversaire de la licence.

Dans le courant du mois d’avril, un nouveau Resident Evil Showcase servira à faire le point sur Resident Evil Village, dont les précommandes sont disponibles avec des versions numériques et physiques pour les éditions standard, deluxe numérique et collector, et sans doute mettre en lumière un premier trailer pour le film Resident Evil : Welcome to Raccoon City, diffuser des extraits de la série Resident Evil : Infinite Darkness de la plateforme américaine Netflix ainsi qu’annoncer potentiellement plusieurs nouveaux opus avec un remake inédit à la clé. Plus d’informations, notamment la date et heure précise de l’événement numérique et les liens Twitch et Youtube pour y assister seront partagées prochainement sur les réseaux sociaux de Capcom.

The #ResidentEvil25thAnniversary begins today! The next Resident Evil Showcase goes live in April – catch up on the latest showcase info, an open beta for Resident Evil Re:Verse, and more! 🌿 https://t.co/lq7EZi8MEI pic.twitter.com/RBfAVSwlmP — Resident Evil (@RE_Games) March 22, 2021

La licence Resident Evil débarque sur Google Stadia

La plateforme cloud gaming de Google va accueillir Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition en option d’achat individuel et gratuitement avec l’abonnement Stadia Pro à partir du 1er avril prochain. Resident Evil Village sera également disponible sur Google Stadia en même temps que les autres versions qui arriveront le 7 mai 2021 dans le commerce.

Une open bêta test pour Re:Verse, la prochaine expérience multijoueur Resident Evil

Dans ce titre orienté multijoueur, les participants commencent en tant que personnages humains, se chassant mutuellement et collectant des fioles de virus éparpillées sur la carte. Lorsqu’ils sont éliminés, ils ressuscitent sous forme d’armes biologiques pour se venger. Les joueurs PS4, Xbox One et PC (via Steam) pourront participer à une open bêta test du 7 avril à 8h au 11 avril à 7h59. Les joueurs qui ont participé à la bêta fermée précédente et qui ont encore le jeu installé sur leur machine pourront jouer via une mise à jour du jeu une fois la bêta ouverte lancée. Les nouveaux joueurs pourront, eux, pré-télécharger le contenu de la bêta ouverte à partir du 5 avril 2021.