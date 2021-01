Resident Evil Showcase : un événement pour célébrer les 25 ans de la licence avec des annonces

Une présentation dédiée à Resident Evil est programmée pour la semaine prochaine.

Dès le 21 janvier prochain à 23h sur YouTube, Twitch, Facebook et Twitter, les fans de la célèbre licence horrifique de l’éditeur japonais Capcom vont découvrir plus en détail Resident Evil Village et peut-être un remake de Resident Evil 4, des révélations concernant le reboot cinématographique et la série Resident Evil : Infinite Darkness de Netflix ainsi que le reveal d’un troisième épisode de Resident Evil Revelations (exclusivité Nintendo Switch ?). A noter qu’il est actuellement possible de s’inscrire pour une bêta fermée concernant une expérience multijoueur et jouable sur PS4 et Xbox One (Dominion ? Project Highway ? Village Online ?).

A noter que Sony Interactive Entertainment va également retransmettre le Resident Evil Showcase sur ses réseaux sociaux. Si le deal marketing concernant Resident Evil Village pourrait être l’explication de cette démarche, en plus du fait que les sociétés entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses années, on peut potentiellement s’attendre à une annonce pour de la réalité virtuelle comme Resident Evil 7 avec un mode exclusif pour le PlayStation VR.

Brittney Brombacher, l’animatrice du Resident Evil Showcase fait du teasing pour taquiner les fans : “Ne manquez pas votre chance d’être parmi les premiers à réagir à la nouvelle bande-annonce et à un gameplay walkthrough de Resident Evil Village, ainsi que de plusieurs informations concernant la franchise Resident Evil.”