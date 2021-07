Resident Evil Re:Verse se voit décaler à 2022

Le mode multijoueur de Resident Evil Village est encore retardé par l'éditeur japonais Capcom.

Alors que Resident Evil Re:Verse devait arriver ce mois-ci sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam), Capcom s’est vu dans l’obligation de repousser une deuxième fois la sortie du mode multijoueur de Resident Evil Village. Elle est désormais planifiée pour 2022 : “L’équipe doit continuer à travailler pour offrir une expérience de jeu fluide. Nous vous communiquerons ultérieurement les détails du lancement. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension. Pour les joueurs ayant acheté une version physique de Resident Evil Village, nous vous recommandons de conserver le code de téléchargement de RE RV inclus dans notre jeu ou de l’ajouter à votre compte dès maintenant afin d’être prêt à jouer au lancement du jeu l’année prochaine.”

Du gameplay pour Resident Evil Re:Verse