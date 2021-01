Resident Evil Re:Verse, l’expérience multijoueur de Resident Evil Village

Tous les possesseurs de Resident Evil Village recevront gratuitement Resident Evil Re:Verse.

Prévu sur PS4, Xbox One et PC d’ici le mois de mai prochain, Resident Evil Re:Verse sera rétrocompatible sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S. Développé pour célébrer les 25 ans de Resident Evil et entièrement pensé pour le multijoueur, il mettra en vedette des personnages populaires (Leon, Claire, Nemesis, Mr. X, Hunk, Chris, Ada et Jack Baker) de la licence de l’éditeur japonais Capcom dans des affrontements de quatre à six joueurs dans des lieux emblématiques comme le commissariat de Racoon City. Si Resident Evil Re:Verse accompagnera le lancement de Resident Evil Village, il n’utilise pas le même moteur graphique préférant se démarquer avec des visuels en cel-shading.

Un teaser pour Resident Evil Re:Verse