Resident Evil Re:Verse arrivera seulement cet été

Le mode multijoueur Resident Evil Re:Verse ne sera pas disponible au lancement de Resident Evil Village.

Si la date de sortie de Resident Evil Re:Verse n’avait pas encore été confirmée (à part un simple “lancement dans le courant de l’année”) jusqu’à aujourd’hui par Capcom, tout portait à croire que l’expérience multijoueur célébrant les 25 ans de la licence devait arriver en même temps que Resident Evil Village, sauf que finalement cela ne sera pas le cas. Sans vraiment expliquer pourquoi via un communiqué de presse, l’éditeur japonais annonce que Resident Evil Re:Verse sera disponible durant l’été sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam).

Dans ce fameux mode, l’habileté des joueurs est mise à l’épreuve avec des matchs mêlant survie et vengance, tout en impliquant quatre à six joueurs incarnant des protagonistes clés de la saga. Les règles du jeu sont simples. Les combats à mort durent 5 minutes, et le joueur avec le plus de points remporte la partie ! Des armes et des objets seront disponibles pour vaincre tous les adversaires : “Lorsque votre personnage est éliminé, il se transforme en terrifiante arme biologique. Récoltez les capsules de virus pour vous transformer en une arme biologique encore plus puissante ! Si vous éliminez votre assassin en tant qu’arme biologique, vous obtenez encore plus de points !”

Resident Evil Re:Verse est gratuit avec Resident Evil Village