Resident Evil : Netflix annonce une série d’animation pour 2021

Décidément, la licence Resident Evil est à la fête. Avec un nouvel opus à venir sur les consoles next-gen, la plate-forme de streaming vidéo Netflix annonce à son tour du contenu inédit.

Si Netflix aime proposer des productions totalement originales, la plate-forme se plait aussi à miser sur des licences bien connues du grand public. Parfois, le succès est au rendez-vous, parfois non. C’est le jeu après tout. Aujourd’hui, la plate-forme annonce une nouvelle future série, d’animation cette fois, autour de la licence Resident Evil. Présentation.

Resident Evil : Infinite Darkness, une future série d’animation

Nous savions déjà que le service de streaming vidéo travaillait sur une série en live action Resident Evil. Aujourd’hui, la plate-forme dévoile un autre projet, d’envergure lui aussi, puisqu’il s’agit d’une série d’animation baptisée Resident Evil : Infinite Darkness. Celle-ci devrait arriver dans le courant de l’année 2021.

Bien que le scénario de cette nouvelle série soit encore un mystère – les zombies exceptés, bien évidemment -, la production devrait être centrée autour des personnages emblématiques de la saga que sont Claire Redfield et Leon Kennedy. Le teaser publié par Netflix montre en tous les cas Claire mener une enquête dans un décor pour le moins horrifique tandis que Leon fait son possible pour sauver un homme inconnu.

Une nouvelle production Netflix

Hiroyuki Kobayashi, de Capcom, officiera à la production et supervisera tout le développement de cette série. Le studio d’animation TMS Entertainment – à qui l’on doit notamment Akira et Lupin the 3rd – sera lui aussi à la production. Quebico, dont le directeur Kei Miyamoto a produit le film Resident Evil : Vendetta, sera quant à lui responsable de l’animation.

Voilà qui semble très alléchant sur le papier. Ce projet s’inscrit en tous les cas clairement dans cette vaste campagne de Capcom visant à promouvoir sa licence culte pour son 25ème anniversaire. Dans le même temps, Netflix poursuit sur sa lancée dans les productions basées sur des jeux vidéo. Miser sur des licences populaires et espérer que les spectateurs soient au rendez-vous. Une recette qui fonctionne assez bien ces derniers temps pour la plate-forme. Espérons que ce Resident Evil : Infinite Darkness soit une réussite.