Resident Evil : le reboot cinématographique refait surface avec un casting déjà bien rôdé

Produit par Constantin Film et distribué par Screen Gems, filiale de Sony Pictures, le nouveau film Resident Evil reviendra aux origines de la saga.

Si Greg Russo a été retiré du projet malgré l’écriture d’un script pendant un an, Johannes Roberts (47 Meters Down, The Other Side of the Door) est lui officiellement maintenu comme réalisateur et scénariste de la nouvelle adaptation cinématographique de la licence Resident Evil : “Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux originaux et recréer l’expérience viscérale terrifiante que j’ai vécue lorsque je les ai joués pour la première fois, tout en racontant une histoire humaine bien ancrée sur une petite ville américaine mourante qui semble à la fois racontable et pertinente pour le public d’aujourd’hui.”

Ce dernier est accompagné des producteurs Martin Moszkowicz, James Harris et Victor Hadida, tandis que Colin Scully, Alex Westmore, et surtout Robert Kulzer (présent sur les tournages des films de Paul W. S. Anderson), supervisent le long métrage : “Après une douzaine de jeux, six films d’action en live-action et des centaines de pages de fan-fiction, nous nous sommes sentis obligés de revenir à l’année 1998, pour explorer les secrets cachés dans les murs du Manoir Spenser et de Raccoon City.”

Le casting du reboot de Resident Evil sur le grand écran

Kaya Scodelario (Skins, Maze Runner, Spinning Out) dans le rôle de Claire Redfield

Hannah John-Kamen (Ready Player One, Tomb Raider, Ant-Man and the Wasp) dans le rôle de Jill Valentine

Robbie Amell (Upload, The Babysitter, Modern Family) dans le rôle de Chris Redfield

Tom Hopper (The Umbrella Academy, Black Sails, The Hitman’s Wife’s Bodyguard) dans le rôle d’Albert Wesker

Avan Jogia (The Outcasts, Shaft, Now Apocalypse) dans le rôle de Leon S. Kennedy

Neal McDonough (Yellowstone, The 100, Sonic the Hedgehog) dans le rôle de William Birkin

A noter que le nouveau Resident Evil n’aura aucun lien avec la série live-action à New Racoon City et le film en CGI Resident Evil : Infinite Darkness de Netflix.