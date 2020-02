Resident Evil : la série Netflix se confirme

Une adaptation en série télévisée de la licence Resident Evil pour la plateforme américaine Netflix est bien en préparation.

En début d’année, le média Slash Report avait dévoilé quelques informations concernant une potentielle série télévisée Resident Evil du côté de chez Netflix avec une histoire centrée sur Jade et Billie Wesker, deux filles d’Albert Wesker (un des personnages-clés de la saga de l’éditeur Capcom) mais nées de mères différentes et donc des demi-sœurs. Il était même précisé que la série prendrait des libertés vis-à-vis de la licence, tout en étant produit par Constantin Film (tournage début avril en Afrique du Sud, sortie pour fin 2021, 8 épisodes de 60 minutes)… L’article est alors rapidement supprimé à la demande du service SVOD de Reed Hastings et Marc Randolph. Plusieurs semaines après, et contre toute attente, Nexflix Media Center, site dédié à la presse, a fait fuiter le synopsis : “La ville de Clearfield, Maryland, s’est longtemps tenue dans l’ombre de trois mastodontes apparemment sans rapport – Umbrella Corporation, le Greenwood Asylum, désaffecté, et Washington, DC. Aujourd’hui, vingt-six ans après la découverte du Virus-T, les secrets détenus par ces trois entités vont commencer à être révélés dès les premiers signes d’épidémie.”

Albert Wesker dans Resident Evil