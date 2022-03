Resident Evil : la série live-action de Netflix est programmée pour cet été

Les horreurs du monde de Resident Evil vont bientôt hanter Netflix.

Réalisée par le showrunner Andrew Dabb, qui assure la production exécutive et l’écriture, l’adaptation de Resident Evil en série télévisée se déroule en l’an 2036. Quatorze ans après qu’un virus mortel a provoqué une apocalypse mondiale, Jade Wesker lutte pour sa survie dans un monde envahi par des infectés assoiffés de sang et des créatures démentes. Dans ce carnage absolu, Jade est hantée par son passé à New Raccoon City, par les liens effrayants de son père avec Umbrella Corporation, mais surtout par ce qui est arrivé à sa sœur, Billie.

evil has evolved. RESIDENT EVIL is coming to Netflix July 14. pic.twitter.com/6uvDsSdRw2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 17, 2022

Resident Evil sur Netflix mettra en vedette Lance Reddick dans le rôle d’Albert Wesker aux côtés d’Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph et Paola Nuñez. Les autres membres du casting sont Ahad Raza Mir, Connor Gossatti et Turlough Convery. La diffusion de la série est prévue pour le 14 juillet prochain.

Netflix adore la licence Resident Evil de Capcom

Il s’agit de la deuxième incursion de la plateforme de streaming Netflix dans l’univers de Resident Evil. La première était la série animée Resident Evil : Infinite Darkness (début en juillet 2021), qui mettait en scène les doubleurs Nick Apostolides et Stephanie Panisello.