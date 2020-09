Resident Evil : Infinite Darkness, une nouvelle série d’animation en 3D CGI par Netflix

En plus d'une série télévisée en live-action, la plateforme américaine Netflix va également adapter la licence Resident Evil de Capcom en série animée.

Dans la lignée des films Resident Evil : Degeneration, Resident Evil : Damnation et Resident Evil Vendetta, Resident Evil : Infinite Darkness va également utiliser la technologie 3D CGI pour narrer les nouvelles aventures de Claire Redfield et Leon S. Kennedy. Prévue pour 2021 en exclusivité sur Netflix, cette série animée sera produite et supervisée par Hiroyuki Kobayashi de Capcom, qui est responsable de la création de nombreux titres de la série Resident Evil, avec l’aide de TMS Entertainment (Lupin III, Détective Conan, Dr. Stone, Megalo Box, Cardfight!! Vanguard), tandis que Quebico, dirigé par Kei Miyamoto, sera en charge de la production complète de l’animation.

Netflix dévoile le teaser de Resident Evil : Infinite Darkness

Resident Evil : Infinite Darkness mettra en scène un monde Resident Evil différent de tout ce qui a été vu auparavant : “Dans le teaser, nous voyons Léon et Claire sur le fond d’un mur maculé de sang, attendant en silence de faire face à une nouvelle menace après avoir trompé la mort à maintes reprises. Celui-ci dépeint des scènes de courage alors que Claire pénètre dans un bâtiment abandonné, enveloppée par la nuit noire, alors qu’elle se retrouve à chercher quelque chose tandis que Léon sauve quelqu’un dans l’obscurité. Vous pouvez voir chaque petit grain de poussière flottant et la tension des expressions des personnages dans ces visuels ultra-réalistes et de haute qualité qui augmentent l’intensité dès le début.”