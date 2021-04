Resident Evil : Infinite Darkness se déroulera deux ans après la fin de Resident Evil 4

La première série animée en CGI basée sur Resident Evil dévoile son mois de diffusion dans une première bande-annonce avec des zombies à la Maison-Blanche.

L’agent fédéral américain Leon S. Kennedy (Nick Apostolides) retrouve Claire Redfield (Stephanie Panisello), membre du personnel de TerraSave, à la Maison Blanche où le père d’Ashley Graham (ancienne otage du culte espagnole Los Iluminados et connaissance du héros de la licence) est encore président des États-Unis. Suite au dessin étrange d’un petit garçon et une panne de courant inattendue à cause d’une attaque informatique. Une obscurité infinie à laquelle le titre fait référence apparaît alors, tandis que Leon et l’équipe du SWAT s’efforcent de vaincre une horde de zombies.

Produit par Capcom et TMS Entertainment (avec Hiroyuki Kobayashi comme producteur exécutif et Kei Miyamoto comme responsable des effets spéciaux numériques), tout en étant animé par Quebico, Resident Evil : Infinite Darkness est prévu pour juillet prochain en exclusivité sur Netflix.

Un trailer pour Resident Evil : Infinite Darkness

“Participer à une œuvre qui a une si longue histoire et tant de fans m’a procuré plus de joie que de pression“, a déclaré le réalisateur Eiichiro Hasumi. “Bien qu’il s’agisse d’un anime entièrement en images de synthèse, je me suis efforcé d’ajuster le travail de caméra et l’atmosphère lumineuse pour qu’ils ressemblent aux tournages en live-action que je fais habituellement, afin de conférer à cette œuvre un certain réalisme. J’espère que les fans de la série Resident Evil et les non fans pourront apprécier de regarder la série en une seule fois.”

“J’ai hérité de l’esprit des nombreuses personnes qui ont travaillé sur les précédents titres Resident Evil et j’ai relevé le défi de créer une nouvelle atmosphère par tâtonnement“, a ajouté le compositeur Yugo Kanno à propos de son travail. “J’étais parfaitement conscient que cette œuvre serait diffusée sur Netflix, j’ai donc privilégié l’échelle d’un film hollywoodien afin que les spectateurs étrangers puissent également en profiter. Comme j’ai reçu les mêmes ordres détaillés que d’habitude de la part du réalisateur Hasumi-san, je n’étais pas particulièrement conscient du fait qu’il s’agissait d’une animation pendant sa production. En fait, j’ai l’impression que je ne réalise que maintenant qu’il s’agit d’une série animée.“