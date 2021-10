Resident Evil : Capcom va faire des annonces avant Halloween

Rendez-vous les 21, 22, 25 et 29 octobre prochain afin de découvrir les prochaines annonces concernant la licence Resident Evil de Capcom.

Si deux premières annonces ont déjà été révélées par Capcom (via un site officiel japonais célébrant les 25 ans de Resident Evil et son 25ème Halloween), à savoir une loterie avec des produits dérivés officiels et des informations sur Resident Evil 4 VR, qui arrive exclusivement sur l’Oculus Quest 2 dès demain, trois autres sont prévues pour le 21 octobre, deux pour le 22 octobre, une pour le 25 octobre et enfin une dernière pour le 29 octobre.

Compte tenu des rumeurs qui circulent depuis plus d’un an, il pourrait s’agir du DLC dédié à Resident Evil Village. Teasé lors du Capcom E3 Showcase à l’E3 2021 et actuellement en cours de production, du remake de Resident Evil 4 qui a été évoqué très récemment dans la dernière publicité de Sony Interactive Entertainment pour la PS5, un nouveau jeu exclusif à la Nintendo Switch, une nouvelle bande-annonce pour le film Resident Evil : Welcome to Raccoon City et un teaser de la série télévisée live-action pour Netflix. Les fans croisent néanmoins les doigts pour avoir des surprises inattendues.

Du gameplay pour Resident Evil 4 VR

Découvrez les seize premières minutes de Resident Evil 4 VR sur l’Oculus Quest 2 avec le fameux combat dans le village et le Dr Salvador, l’homme à la tronçonneuse. Leon S. Kennedy sera amené à dialoguer, ramasser des objets et utiliser des armes.