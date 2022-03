Resident Evil : Capcom annonce des versions améliorées pour trois opus de la licence

Les trois opus de la licence Resident Evil de Capcom proposeront des rendus visuels modernisés, notamment grâce au Ray Tracing, une fréquence d’images augmentée, de l’audio 3D afin de renforcer l’immersion et une prise en charge de la manette DualSense sur PS5 mettant à profit le retour haptique et les gâchettes adaptatives.

Resident Evil 2, 3, and 7 are coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S with visual enhancements later this year! 🌿

Those who currently own these games on PlayStation 4 and Xbox One will be eligible for a digital upgrade at no additional cost. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i

