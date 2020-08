Resident Evil 7 : l’épisode le plus vendu de la saga horrifique de Capcom

L'éditeur japonais Capcom annonce que Resident Evil 7 est officiellement l'opus qui s'est le mieux vendu de toute la franchise.

Avec 7,9 millions de ventes sur PS4, Xbox One et PC, Resident Evil 7 a fait mieux que Resident Evil 5 et ses 7,7 millions de copies écoulées ainsi que Resident Evil 2 Remake et ses 7,2 millions de jeux vendus. RE7 a su réinventer les codes de l’horreur au moment où la licence en avait besoin avec une caméra à la première personne, la terrifiante famille Backer et sa demeure hantée ainsi qu’un scénario moins conventionnel. A noter que Resident Evil 3 Remake n’a toujours pas rattrapé les ventes de Resident Evil 3 : Nemesis sur PS1 (2,7 millions vs 3,5 millions), sachant que Resident Evil 4, dans sa version numérique PS3 et Xbox 360, a atteint le Platinum Titles de Capcom. Néanmoins, malgré son succès, le survival-horror à la première personne est encore loin des 16,1 millions de Monster Hunter : World.

Un trailer pour Resident Evil 7

Resident Evil 7 est à la fois un retour aux sources et une nouvelle étape vers une expérience véritablement terrifiante : “L’action se déroule dans l’Amérique rurale d’aujourd’hui, juste après les événements spectaculaires de Resident Evil 6. Les joueurs y vivent l’horreur directement en vue subjective. Resident Evil 7 incarne les éléments de jeu emblématiques de la série, comme l’exploration et l’atmosphère angoissante, qui ont aidé à définir le survival-horror il y a une vingtaine d’années, et fait également une mise à jour complète des systèmes de gameplay pour faire passer le genre dans une nouvelle ère avec une immersion sans précédent.”