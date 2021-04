Resident Evil 4 va revenir avec une version VR exclusif à l’Oculus Quest 2

La version VR de Resident Evil 4 est développée par Armature Studio en collaboration avec Capcom et Oculus Studios.

En s’appuyant sur les systèmes de base de l’original et en faisant monter le suspense comme seule la VR peut le faire, Resident Evil 4 sur l’Oculus Quest 2 vous permettra de jouer du point de vue de Leon à la première personne. Les manettes tactiles vous permettront d’interagir avec le monde d’une manière fondamentalement nouvelle par rapport à la façon dont le jeu est joué sur console. Les armes et les objets ont été repensés pour devenir des objets physiques que vous pouvez ramasser et avec lesquels vous pouvez interagir. Vous pourrez également changer d’arme en la saisissant sur votre corps au lieu de passer par un menu, et vous pourrez manier des armes différentes avec chaque main.

You heard it correctly, Resident Evil 4 is being completely remastered for VR and is coming to Oculus Quest 2 later this year. Intrigued? Tune in to the Oculus Gaming Showcase next week to learn more. — Oculus (@oculus) April 16, 2021

Vous vous déplacerez toujours à la première personne à l’aide du stick analogique, mais Armature Studio a ajouté une plateforme complète pour le haut du corps du personnage de Leon afin de combiner ses mouvements avec l’interactivité à deux mains obtenue avec les manettes tactiles. Ils ont même ajouté la prise en charge de la téléportation et des mouvements à l’échelle de la pièce, afin que vous puissiez explorer l’environnement comme bon vous semble. Grâce aux nombreuses options de confort à votre disposition, vous pouvez également jouer au jeu confortablement assis.

Resident Evil 4 en VR, une courte présentation en vidéo

En développement depuis deux ans, le studio Armature utilise les éléments de base du Resident Evil 4 original pour le gameplay et les systèmes, mais il a remastérisé toute la partie graphique. Plus de 4500 textures ont été repeintes ou leur résolution a été augmentée. Les animations des personnages ont été fidèlement converties à l’Unreal Engine 4 et n’ont pas été modifiées par rapport à la source originale, et toutes les cutscenes seront présentées dans leur format original.

Le portage en réalité virtuelle de Resident Evil 4 sortira dans le courant de l’année.