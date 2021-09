Resident Evil 4 : le remake en VR arrive sur Oculus Quest 2 le 21 octobre

Le remake VR de Resident Evil 4 arrive bientôt sur Oculus Quest 2. L'horreur sera à vivre à partir du 21 octobre.

Les remakes de jeux vidéo sont aujourd’hui très fréquents. Et ceux-ci peuvent servir différents desseins. Ces derniers temps, certains de ces projets permettent de proposer le titre dans un univers bien à part, celui de la réalité virtuelle. Et s’il y a bien un genre pour lequel la réalité virtuelle peut faire des miracles – et/ou des cauchemars -, c’est le jeu d’horreur. Le remake en VR de Resident Evil 4, par exemple, est très attendu par les fans… et il arrive bientôt !

Le remake VR de Resident Evil 4 arrive bientôt sur Oculus Quest 2

Si vous êtes amateur(rice) des jeux vidéo d’horreur/zombie, alors vous savez qu’il n’y a peut-être rien de plus emblématique que la saga Resident Evil de Capcom. Au fil des années, les jeux se sont montrés plus effrayants les uns que les autres. Et encore, vous n’y avez joué que sur l’écran de votre téléviseur. Imaginez si vous deviez vous retrouver dans une “vraie” situation de survie face à des zombies. Comment vous en sortiriez-vous ? Comment vous sentiriez-vous ?

L’horreur sera à vivre à partir du 21 octobre

Si vous êtes curieux de connaître les réponses à ces questions, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que le remake VR de Resident Evil 4 arrivera sur le casque Oculus Quest 2 à partir du 21 octobre prochain. Le remake fut annoncé à l’origine par Capcom en avril de cette année. C’est une bonne nouvelle d’avoir aujourd’hui une date officielle, et précise qui plus est, pour patienter. Le jeu devrait être là à temps pour Halloween, parfait !

Ce remake a été conçu pour l’Oculus Quest 2 par Oculus Studios et Armature Studio. Il placera les joueurs dans la peau – toute virtuelle – de Leon. Il devrait donc s’agir là d’une expérience de jeu de tir à la première personne comme vous n’en avez jamais vécue. Et contrairement aux autres opus de la saga dans lesquels vous jouez par-dessus l’épaule de votre personnage, les choses seront… plus personnelles, plus intimes, si l’on peut dire.

Le jeu prendra aussi en charge un certain nombre de mouvements physiques, comme se baisser pour ramasser et utiliser des armes. De quoi rendre l’expérience très immersive. À noter, ce remake VR de Resident Evil 4 sera une exclusivité au casque Oculus Quest 2. Si vous avez un casque d’un autre fabricant ou un autre modèle, vous ne pourrez malheureusement pas en profiter.