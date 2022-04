Replongez dans les années 1990 avec ces émulateurs Mac sur le web

Ces deux émulateurs vous replongent dans les systèmes Mac des années 1990 sans même quitter votre navigateur web.

Dans les années 1990, il fallait une machine performante pour pouvoir utiliser un système d’exploitation aussi avancé que Mac OS 8, par exemple. Aujourd’hui, un tel OS peut fonctionner dans un onglet de votre navigateur. Il est facile d’oublier les avancées technologiques de nos ordinateurs en peu de temps, finalement. Si vous vouliez vous faire une petite dose de rappel, vous pouvez (re)découvrir ces versions de macOS dans votre navigateur.

Ces deux émulateurs vous replongent dans les systèmes Mac des années 1990

L’ingénieur Quip, Mihai Parparita, a créé des émulateurs pour System 7 et Mac OS 8, deux OS emblématiques des machines Mac des années 1990. System 7 avait vu le jour en 1991 et introduisait des fonctionnalités comme QuickTime, le partage de fichiers personnel et la mémoire virtuelle. Apple proposait ensuite Mac OS 8 en 1997 avec les dossiers imbriqués, les fenêtres pop-up dans Finder, des polices système personnalisables, des thèmes et la Control Strip, précurseure du dock que nous connaissons tous aujourd’hui.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un rend une telle expérience possible, à savoir découvrir Mac OS 8 sur une machine moderne. Ce genre d’émulateur existe depuis quelque temps maintenant – notamment grâce à Felix Rieseberg -, permettant par exemple de jouer à The Oregon Trail comme il se doit, ou presque.

Cela étant dit, ce qui rend les deux émulateurs qui nous intéressent aujourd’hui si particuliers, c’est qu’ils fonctionnent directement dans le navigateur, nul besoin de télécharger et installer quoi que ce soit. Et que vous ayez un Mac, un PC, avec puce M1 ou Intel, vous pouvez (re)découvrir System 7 ou Mac OS 8 dans un onglet de votre navigateur web.

sans même quitter votre navigateur web

Et si cliquer un peu partout est effectivement sympathique – notamment pour celles et ceux qui se rappellent avoir utilisé ces systèmes -, Mihai Parparita a intégré certaines apps bien vintages, et tout à fait fonctionnelles. Vous pourrez ainsi essayer des programmes comme Word, Photoshop et Adobe Reader tels qu’ils existaient à l’époque. Mieux encore, vous pouvez même les utiliser comme il se doit puisque vous pouvez importer et exporter des fichiers.

Pour faire passer un fichier de l’émulateur sur votre machine, il faut le déplacer vers le dossier “The Outside World”, il arrivera alors directement dans votre dossier Téléchargements. Pour envoyer quelque chose dans l’émulateur, déplacez-le simplement dans la fenêtre de l’émulateur et il arrivera dans le dossier “The Outside World”.

Vous pouvez faire autre chose que de la bureautique, vous pouvez jouer sur l’émulateur Mac OS 8. Essayez des jeux comme Lemmings, KidPix, Prince of Persia, SimCity et, évidemment, The Oregon Trail. S’il ne fallait citer qu’une seule raison pour tester ces émulateurs, ce serait certainement d’aller chasser le bison dans l’Oregon.

Ceci étant dit, tout n’est pas parfait. Certains programmes ne fonctionnent pas correctement, mais les principaux soucis peuvent être résolus avec quelques réglages système. Certains affichent des messages d’erreur chaque fois que vous les lancez, pour une raison inconnue. Mais vous avez au moins un OS complet des années 1990 dans votre navigateur ! Les bugs exceptés, c’est vraiment sympa.

À noter, si réussie puisse être cette expérience, elle n’est qu’éphémère. Une fois l’onglet fermé, tout ce que vous avez fait disparait. La prochaine fois que vous ouvrirez l’émulateur, vous verrez un System 7 et Mac OS 8 vierge.