Renfield : Nicolas Cage va incarner Dracula sur le grand écran

Le comédien américain Nicolas Cage a obtenu le rôle de Dracula pour le film Renfield avec Nicholas Hoult et Nora "Awkwafina" Lum.

Nicolas Cage (Jiu Jitsu, Willy’s Wonderland, Prisoners of the Ghostland) donnera la réplique à Nicholas Hoult (Tolkien, The Banker, True History of the Kelly Gang) qui sera l’interprète de R.M. Renfield. Dans le roman original de Bram Stoker, ce personnage était un détenu d’un asile d’aliénés qui était considéré comme souffrant de délires mais qui était en fait un serviteur de Dracula. Le casting est également composé de Nora “Awkwafina” Lum (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Raya and the last Dragon, The Little Mermaid), mais son rôle n’est pas connu pour le moment.

Nicolas Cage To Play Dracula In Universal’s ‘Renfield’ Starring Nicholas Hoult https://t.co/vPWmoxT4dp — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 30, 2021

Les détails de l’intrigue du film n’ont pas été révélés pour le moment, mais il pourrait se dérouler de nos jours. Il ne s’agit pas d’un film d’époque. Le réalisateur de The Tomorrow War, Chris McKay, est à bord pour diriger Renfield d’Univers Pictures, qui est basé sur une histoire originale de Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead. Ryan Ridley a écrit le scénario. La partenaire de production de McKay, Samantha Nisenboim, rejoindra le projet en tant que productrice exécutive, le tout étant supervisé par Skybound Entertainment.

Dracula, le début d’un nouvel univers cinématographique pour Universal ?

Universal s’engage à créer des projets à l’initiative des cinéastes, basés sur les personnages du vaste héritage de créatures du studio. Au lieu de préconiser une modernisation obligatoire de ces histoires de “monstres” et de les intégrer dans un schéma plus large, Universal a assoupli ces restrictions et a laissé le champ libre aux cinéastes, qui ont été inspirés pour créer leurs propres histoires uniques.