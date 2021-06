Reminiscence : une intrigue entre futur et passé avec Hugh Jackman

Le comédien Hugh Jackman entreprend un "voyage dans la mémoire" dans le thriller Reminiscence.

Le premier long-métrage écrit et réalisé par Lisa Joy, co-créatrice de la série télévisée Westworld sur HBO, est centré sur Nick Bannister (Hugh Jackman), un détective privé de l’esprit. Vivant en marge de la côte engloutie de Miami, Bannister navigue dans le monde sombrement séduisant du passé en aidant ses clients à accéder à des souvenirs perdus, via une technologie futuriste. Sa vie est changée à jamais lorsqu’il accepte une nouvelle cliente, Mae (Rebecca Ferguson), et qu’une simple affaire d’objets perdus et retrouvés se transforme en une dangereuse obsession. Après la disparition de Mae, Bannister se bat pour découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé, mettant à jour une violente conspiration.

Une bande-annonce pour Reminiscence

Reminiscence sortira au cinéma le 18 août prochain et sera également disponible sur la plateforme HBO Max pendant 31 jours après sa sortie. Cliff Curtis, Marina de Tavira, Daniel Wu, Mojean Aria, Brett Cullen, Natalie Martinez, Angela Sarafyan et Nico Parker sont aussi à l’affiche du film, que Lisa Joy produit avec le co-créateur de Westworld, Jonathan Nolan, Michael De Luca et Aaron Ryder.