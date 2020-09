Remembrance of Earth’s Past : le premier projet de David Benioff et D.B. Weiss pour Netflix

Les créateurs de Game of Thrones vont adapter la saga littéraire chinoise Remembrance of Earth's Past de l'auteur Liu Cixin en série télévisée.

Considérée comme un incontournable de la littérature de science-fiction, la série de romans Remembrance of Earth’s Past devait par le passé être portée sur le grand écran par la structure Yoozoo Pictures avant que le géant américain Amazon songe à en faire un show télévisé pour la plateforme Prime Video. Le concurrent Netflix a finalement récupéré le projet pour le confier au célèbre duo David Benioff et D.B. Weiss, scénaristes et producteurs exécutifs aux côtés d’Alexander Woo (True Blood, The Terror, Sleeper Cell). Le Problème à Trois Corps ou The Three-Body Problem, en version anglophone, sera le premier roman de la trilogie à être adapté avec l’aide des sociétés Primitive Streak (Rosamund Pike), Plan B Entertainment (Brad Pitt), T Street Productions (Nena Rodrigue), ainsi que les producteurs exécutifs Rian Johnson, Ram Bergman, Bernadette Caulfield, Robie Uniacke, Lin Qi et Zhao Zilong. Enfin, Liu Cixin sera consultant producteur et partagera ses avis avec le traducteur sur la version anglaise de Le Problème à Trois Corps et de la troisième partie, La Mort Immortelle (Death’s End).

The Three-Body Problem, the story of humanity’s first contact with an alien civilization inspired by @cixinliu’s renowned novel, will be adapted as a Netflix series from David Benioff, D.B. Weiss and Alexander Woo. pic.twitter.com/Dily05j2Vw — NX (@NXOnNetflix) September 1, 2020

“David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Woo ont une grande expérience dans l’adaptation des sagas ambitieuses dans le temps et dans l’espace“, déclare Peter Friedlander, le responsable des séries originales chez Netflix. “Rian Johnson et son partenaire de production Ram Bergman ont depuis longtemps ébloui les fans avec des épopées passionnantes et hallucinantes. Ils sont tous de fervents défenseurs de Remembrance of Earth’s Past. En tant que fans fervents, il était particulièrement important pour nous d’obtenir le soutien de Liu Cixin qui a créé ce vaste univers. Nous partageons tous le même objectif, à savoir rendre hommage à cette incroyable histoire et emmener les membres de l’équipe dans l’aventure de leur vie.”

Remembrance of Earth’s Past, la rencontre entre une astrophysicienne et une civilisation extraterrestre en pleine Révolution culturelle chinoise

“C’est un privilège d’adapter l’un des grands chefs-d’œuvre de la science-fiction chinoise. La trilogie Remembrance of Earth’s Past combine tant de choses que j’aime comme des personnages riches, à plusieurs niveaux et de véritables enjeux existentiels – le tout raconté comme une élégante allégorie profondément humaine“, déclare Alexander Woo. “Je suis ravi de lancer mon partenariat avec Netflix avec cette équipe créative accomplie.”

“La trilogie de Liu Cixin est la série de science-fiction la plus ambitieuse que nous ayons lue“, précisent D.B. Weiss et David Benioff. “Il embarque le lecteur dans un voyage qui part des années 1960 jusqu’à la fin des temps, de notre planète bleue jusqu’à la périphérie de l’univers. Nous avons hâte de passer les prochaines années de notre existence à donner vie à cette oeuvre pour le public du monde entier.”

L’auteur de Remembrance of Earth’s Past s’explique sur son association avec Netflix

“J’ai le plus grand respect et la plus grande confiance dans l’équipe créative qui adapte The Three-Body Problem pour les téléspectateurs“, raconte Liu Cixin. “J’ai entrepris de raconter une histoire qui transcende le temps et les limites des nations, des cultures et des races ; une histoire qui nous oblige à considérer le destin de l’humanité dans son ensemble. C’est un grand honneur pour moi, en tant qu’auteur, de voir ce concept unique de science-fiction voyager et gagner le fandom à travers le monde et je suis enthousiaste à l’idée que les fans, nouveaux et existants, du monde entier découvrent cette histoire sur Netflix.“