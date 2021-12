Remedy travaille sur un jeu de tir en co-op avec Tencent

Remedy et Tencent travaillent sur un jeu de tir en co-op. "Quelque chose de nouveau et d'excitant".

Remedy Entertainment a récemment ajouté un nouveau projet à son actif. Le studio travaille actuellement avec Tencent sur un jeu de tir en co-op free-to-play répondu au nom de code Vanguard (sans aucun lien avec le dernier Call of Duty). Le jeu PVE (joueur contre l’environnement) viendra porter “l’expertise dans la narration et le gameplay d’action de Remedy dans une expérience multijoueur immersive”. Il sera disponible sur PC et consoles mais il faudra certainement patienter encore longtemps avant de pouvoir en profiter.

Remedy et Tencent travaillent sur un jeu de tir en co-op

À l’heure actuelle, le jeu n’est qu’à l’étape de la preuve de faisabilité. Remedy le proposera par ailleurs dans la plupart des pays du globe et Tencent se chargera de la localisation et de la publication pour les marchés asiatiques. Les deux studios cofinancent le développement de Vanguard, qui devrait être fréquemment mis à jour. Remedy et Tencent paieront chacun leurs frais d’édition et d’opération, et chacun se reversera une part des revenus une fois remboursés les frais de développement.

De plus, Tencent développera et commercialisera une version mobile de Vanguard, qui reste la propriété intellectuelle de Remedy. Le conglomérat chinois prendra en charge les frais de développement et d’édition et partagera les revenus avec Remedy.

“Quelque chose de nouveau et d’excitant”

“Vanguard marque l’entrée de Remedy dans le business model des jeux en tant que service, un projet dirigé par notre équipe d’experts du free-to-play. Nous construisons quelque chose de nouveau et d’excitant pour le multijoueur en coopération, en plus des forces de Remedy”, expliquait le PDG de Remedy, Tero Virtala dans un communiqué. “Vanguard est une opportunité mondiale, et Tencent peut aider Remedy à l’international et diriger les opérations en Asie et sur les marchés mobiles.”

Remedy a déjà un certain nombre de jeux en cours. En juin, le studio annonçait un jeu PVE en co-op basé sur Control, ainsi qu’une suite à plus gros budget, semble-t-il. Il y a quelques semaines, il confirmait aussi travailler sru Alan Wake 2, une suite au jeu culte de 2010 que Remedy a recommercialisé cette année. Le développeur travaille par ailleurs sur une composante solo de son jeu tir à la première personne CrossfireX.

Quant à Tencent, ce partenariat à long terme s’ajoute à une liste déjà longue d’accords de ce genre que l’entreprise a noués en 2021. Le géant chinois a racheté ou investi dans plus de 100 entreprises en lien avec le jeu vidéo cette année seulement. Plus récemment, Tencent avait acquis Turtle Rock Studios, à qui l’on doit Back 4 Blood.