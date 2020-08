Remedy Entertainment va connecter ses licences (Control, Alan Wake)

L’extension EMA de Control sera le premier cross-over du Remedy Connected Universe. Prévue pour le 27 août prochain sur PS4, Xbox One et PC, elle amènera Jesse Faden, directrice du Bureau, à visiter la ville de Bright Falls où elle en apprendra davantage sur la disparition d’un célèbre écrivain ayant le syndrome de la page blanche : “Enfin, vous aurez peut-être reconnu la voix d’un certain Alan Wake, qu’on peut apercevoir à la fin, dans la première bande-annonce du nouveau contenu additionnel de notre dernier jeu. Depuis plusieurs années, nous glissons dans nos jeux des références aux précédentes productions de Remedy, comme vous avez pu le remarquer en jouant à Control… Mais si ce n’étaient pas que de simples références ? Si, depuis plus de dix ans, nous avions pour projet de relier entre eux certains de nos jeux ? Un univers Remedy connecté, en quelque sorte. Et si ce projet était sur le point d’aboutir ?”

We love to put Easter eggs into our games. But what if some of them were more than Easter eggs? What if… it’s all connected?

From @SamLakeRMD, on @ControlRemedy, AWE and the first Remedy Connected Universe crossover event: https://t.co/yznblrZGYZ pic.twitter.com/hWaKpw7oaK

— Remedy Entertainment (@remedygames) August 7, 2020