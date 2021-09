Remedy Entertainment annonce Alan Wake Remastered pour la fin de l’année

Alan Wake Remastered sortira sur Xbox Series X, Xbox Séries S, Xbox One et PC (exclusivement via l’Epic Games Store), mais également pour la première fois sur les consoles PlayStation. Présenté dans le style d’un thriller télévisé, le titre des développeurs finlandais de chez Remedy Entertainment raconte l’histoire d’un écrivain best-seller qui a le syndrome de la page blanche. Alors que sa femme disparaît pendant leurs vacances, ce dernier part à sa recherche et se retrouve dans les pages d’un récit qu’il ne se rappelle même pas avoir écrit. Une sombre présence ronge alors la petite ville de Bright Falls, poussant Alan Wake au bord de la folie dans son combat pour démêler ce mystère et sauver sa bien-aimée.

We can't thank you enough for the love and support you've shown #AlanWake these 11 years… but I can try.

I wrote you a letter on our lovely, long-time fan site, @TheSuddenStop.

Welcome to Bright Falls, again, for the first time. ❤️ 🔦 This is for you. https://t.co/XasoyzjttL pic.twitter.com/SSSBRWpCwm

