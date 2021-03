Reggie Fils-Aimé se retire du conseil d’administration de GameStop

GameStop annonce que Reggie Fils-Aimé va abandonner son siège au conseil d'administration, un an seulement après avoir rejoint la société américaine.

Après avoir quitté de manière inattendue la présidence de Nintendo of America, le charismatique Reginald “Reggie” Fils-Aimé avait rejoint le conseil d’administration de la chaine de magasins de jeux vidéo GameStop en mars 2020 aux côtés de William “Bill” Simon et James “J.K.” Symancyk dans l’optique de relancer la santé économique du groupe avec des choix forts avant l’arrivée des nouvelles consoles de Sony et Microsoft sur le marché. Malgré un bon dernier trimestre avec des bénéfices, les pertes accumulées pendant tout le reste de l’exercice annuel ne sont toujours pas comblées… Le trio ainsi qu’une poignée d’autres membres, dont Kathy Vrabeck, ancien cadre d’Activision, et Frank Hamlin, directeur client et vice-président exécutif, ont donc décidé de partir vers d’autres horizons en juin prochain.

GameStop précise que ce n’est pas dû à des désaccords pour les opérations, l’orientation stratégique et la capacité de l’entreprise à générer de la valeur pour les actionnaires. Ces départs interviennent après une année particulièrement difficile pour GameStop, la pandémie de coronavirus ayant contraint de nombreux magasins à cesser leurs activités habituelles (ceci après que GameStop ait révélé qu’elle prévoyait de modifier sa stratégie en faveur d’événements plus axés sur la communauté). Plus récemment, l’action de la société a été la cible du thread “r/WallStreetBets” de Reddit et d’une vente à découvert très médiatisée, ce qui a entraîné une forte volatilité de son cours. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que ce soit ce qui a poussé de nombreuses personnes à se retirer, cela n’a certainement pas dû aider, car l’avenir de GameStop dans son ensemble continue d’être sombre.

La nouvelle direction de GameStop

GameStop a annoncé le renforcement de sa direction avec Jenna Owens (ex-Amazon et Google) au poste de directrice de l’exploitation, Neda Pacifico comme vice-présidente senior en charge du commerce en ligne, et Ken Suzuki, vice-président de la chaîne d’approvisionnement. Ces derniers prendront leurs fonctions le 29 mars prochain.

Les nouveaux projets de Reggie Fils-Aimé

L’année dernière, Reggie a rejoint le conseil d’administration de Brunswick Corporation, un leader mondial de l’industrie maritime, s’est engagé comme conseiller stratégique auprès de Rogue Games et a également été placé au conseil d’administration de Spin Masters, une société leader dans le domaine du divertissement pour enfants.